Закрытие связано с проведением ремонтных работ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с проведением ремонтных работ на улице Украинской в городе Пятигорске 12 и 14 апреля проезд от дома 48А до дома 56 будет закрыт. Об этом сообщили в УГИБДД Ставропольского края.

Уточняется, что работы будут проходить с 9 до 18 часов. Автоинспекторы рекомендуют водителям быть внимательными к появлению пешеходов и к выезжающему транспорту из дворов.

- Для обеспечения подъезда к жилым домам и организациям на период работ, на улицу Украинскую временно можно будет заехать с улицы Адмиральского, а с улицы Украинской свернуть на Бутырина (действие знаков «одностороннее движение» и «въезд запрещен» будет прекращено, - прокомментировали ситуацию в ведомстве.