В Ставрополе провели обработку Комсомольского озера против клещей

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Более 55 тысяч квадратных метров территории Комсомольского озера в Ставрополе обработали специалисты. С самого утра возле водоема разбрызгивали химикаты. Как написал в социальных сетях мэр города Иван Ульянченко, препараты не опасны.

— Специальные средства абсолютно безопасны для людей птиц и домашних животных. Такую работу будем проводить каждый месяц, пока клещ активен, – написал мэр города Ставрополя.

Обработка от клещей становится необходимой, потому что уже сейчас на Ставрополье количество детей, пострадавших от паразитов, превысило норму. В больницу обратились 209 человек, среди них 91 – дети.

Кроме того, на Ставрополье прогнозируют сильное потепление до +20 градусов и сильный ветер. Теплая погода способствует появлению клещей и увеличению их количества.