На большей части дорог Ставрополья 10 апреля опустился туман

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С самого утра на большую часть трасс Ставропольского края опустился туман, ограничивающий видимость в движении. Автоинспекторы предупреждают о непогоде и просят быть осторожными в пути, так как есть опасность возникновения аварийных ситуаций.

— На большей части Ставрополья сегодня туманно. При движении в тумане предметы появляются внезапно, поэтому держите дистанцию и соблюдайте скоростной режим, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Утренние туманы днем сменятся на солнечную погоду и температуру воздуха до +20 градусов. В начале недели на Ставрополье прогнозируют ветреную погоду без осадков.