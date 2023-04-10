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НовостиЗдоровье10 апреля 2023 5:56

За прошедшую неделю на Ставрополье коронавирусом заболели 945 человек

При этом выздоровели 1229 пациентов, зарегистрировано два летальных исхода
Данил ЮРКОВ
Фото: соцсети губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

Фото: соцсети губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

На Ставрополье за минувшую неделю, с 2 по 9 апреля, от коронавируса выздоровели 1229 человек, а заболели – 945, в том числе 55 несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 43 пациентам, среди которых 8 детей. Медики зарегистрировали два летальных исхода от заболевания, чего не было уже долгое время. На прошлой недели погиб один человек.

— За прошедшую неделю из-под наблюдения врачей было выписано 1229 человек.

Число госпитализаций продолжает снижаться. Тем не менее важно соблюдать меры эпидпрофилактики, – написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в социальных сетях.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за прошлую неделю первый компонент препарата получили 2347 человек, а полный курс иммунизации прошли 1623 человека. Получить вакцину по-прежнему можно в медицинских учреждениях.