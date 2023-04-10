Пьяный водитель сбил пенсионерку на Ставрополье и уехал с места аварии

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В городе Лермонтове на Ставрополье водитель «Рено Сандеро» не предоставил преимущество на пешеходном переходе и наехал на ногу женщине. После автомобилист не остановился и уехал с места аварии. Пострадавшая вызвала скорую помощь.

— 74-летняя местная жительница с переломом ноги и ушибами руки самостоятельно обратилась в больницу. Предполагаемый водитель был установлен и разыскан, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водителем оказался 35-летний житель Тульской области. От теста на алкоголь нарушитель отказался, а по транспорту было видно, что именно он спровоцировал аварию.

За оставление места ДТП и за отказ от освидетельствования гражданину грозит лишение прав на длительный срок и крупный штраф. По факту аварии проводится проверка.