В Ставрополе разыскивают без вести пропавшего 84-летнего пенсионера

Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

В полиции краевого центра устанавливают местонахождение без вести пропавшего Николая Даниловича Блудова. Мужчина, 1939 года рождения, ушел из дома в неизвестном направлении вечером 9 апреля и так и не вернулся.

В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» просят помощи в поисках и дают следующую ориентировку на пропавшего: у пенсионера рост 165 см, он нормального телосложения, волосы седые, а глаза голубые. Ушел из дома в черной куртке, сером пиджаке и черных брюках.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении Николая Блудова, просят обращаться в отдел полиции №3 городского Управления МВД по адресу: город Ставрополь, улица Балахонова, 13 А, телефон 8(8652) 30-50-70, 560217, 02, 102 (с мобильного), (112 — с сотового телефона, звонок бесплатный).

Пропавшего пенсионера также ищут сотрудники отряда «Лиза Алерт». Телефон для связи: 8(800)700-54-52. Инфорг: Виктория (Вишня) 89614513030.