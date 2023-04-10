Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 апреля 2023 7:20

В Ставрополе разыскивают без вести пропавшего 84-летнего пенсионера

Николай Блудов ушел вечером 9 апреля в неизвестном направлении
Анфиса КИМЕНИНИКО
Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

В полиции краевого центра устанавливают местонахождение без вести пропавшего Николая Даниловича Блудова. Мужчина, 1939 года рождения, ушел из дома в неизвестном направлении вечером 9 апреля и так и не вернулся.

В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» просят помощи в поисках и дают следующую ориентировку на пропавшего: у пенсионера рост 165 см, он нормального телосложения, волосы седые, а глаза голубые. Ушел из дома в черной куртке, сером пиджаке и черных брюках.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении Николая Блудова, просят обращаться в отдел полиции №3 городского Управления МВД по адресу: город Ставрополь, улица Балахонова, 13 А, телефон 8(8652) 30-50-70, 560217, 02, 102 (с мобильного), (112 — с сотового телефона, звонок бесплатный).

Пропавшего пенсионера также ищут сотрудники отряда «Лиза Алерт». Телефон для связи: 8(800)700-54-52. Инфорг: Виктория (Вишня) 89614513030.