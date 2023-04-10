В Железноводске 10 апреля отключат воду из-за аварийных работ Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В городе Железноводске на семи улицах отключили воду из-за аварийных работ на водопроводе Д-50 миллиметров сталь, который находится на улице Бахановича, 105. Ограничение продлится с 9:00 по 17:00, сообщили в пресс-службе ПТП Железноводское.

ГДЕ НЕ БУДЕТ ВОДЫ В ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ 10 АПРЕЛЯ 2023

- улица Бахановича;

- улица Суворова;

- улица Красикова;

- улица Кутузова;

- улица Космонавтов;

- улица Строителей;

- улица Развальская (Частный сектор).

На время ограничения гражданам будут подвозить воду в цистернах по заявкам. Чтобы запросить доставку, надо обратиться в ПТП Железноводское по номеру телефона: (8 87932) 4-55-11.