В Железноводске 10 апреля отключат воду из-за аварийных работ
Фото: Дмитрий СМИРНОВ
В городе Железноводске на семи улицах отключили воду из-за аварийных работ на водопроводе Д-50 миллиметров сталь, который находится на улице Бахановича, 105. Ограничение продлится с 9:00 по 17:00, сообщили в пресс-службе ПТП Железноводское.
- улица Бахановича;
- улица Суворова;
- улица Красикова;
- улица Кутузова;
- улица Космонавтов;
- улица Строителей;
- улица Развальская (Частный сектор).
На время ограничения гражданам будут подвозить воду в цистернах по заявкам. Чтобы запросить доставку, надо обратиться в ПТП Железноводское по номеру телефона: (8 87932) 4-55-11.