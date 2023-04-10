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НовостиОбщество10 апреля 2023 7:49

На Ставрополье директора и худрука учреждения культуры обвиняют в хищении 480 тысяч рублей

Деньги были выделены из бюджета
Анфиса КИМЕНИНИКО
В суд передано дело о хищении 480 тысяч бюджетных средств.

В суд передано дело о хищении 480 тысяч бюджетных средств.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что прокурор Ипатовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора и художественного руководителя МКУК «СКО села Большая Джалга».

Сотрудники учреждения обвиняются по части 3 ст. 159 УК РФ «мошенничество, совершенное группой лиц, с использованием своего служебного положения, в крупном размере». По данным следствия, они похитили 480 тысяч рублей, выделенных из бюджета.

История произошла еще в 2019 году. Директор учреждения договорился с худруком фиктивно устроить в дом культуры дочь последнего. Девушку оформили, хотя она не знала о замысле мужчин. В итоге все выплаты, положенные девушки, были похищены путем обмана. Деньги приходили на банковский счет в период с июля 2019 по март 2022 года. Из бюджета администрации Ипатовского городского округа похитили почти пол миллиона.

- Уголовное дело направлено в Ипатовский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.