Бизнес-клиенты Уралсиба теперь смогут оформлять онлайн недвижимость в залог кредита

Фото: банк Уралсиб

Онлайн-регистрация залогов в Росреестре по кредитам для бизнеса заработала в банке Уралсиб. Это позволит дистанционно оформлять процедуру залога недвижимости, не обращаясь напрямую в службы МФЦ или Росеестра. Нововведение позволит значительно сократить срок получения кредита. Услуга осуществляется ООО «ЭсАрДжи-АйТи». В течение льготного периода – до 31.05.2023 года включительно – это можно будет сделать бесплатно. Далее стоимость оформления составит 3950 рублей.

В соответствии с требованиями ФЗ (от 06.04.2011 г. №63) «Об электронной подписи» в случае отсутствия у залогодателя Усиленной квалифицированной подписи специалисты банка подготовят квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи.

Юрлица и ИП, действующие клиенты банка, смогут подать заявки на выпуск сертификата ключа проверки квалифицированной электронной подписи (КЭП). Сделать это можно будет в офисах банка. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предоставляется партнером банка Уралсиб – доверенным лицом удостоверяющего центра ФНС России УЦ «Основание» (АО «Аналитический Центр»). Эта услуга уже доступна в 36 городах.

По исследованиям «Эксперт РА» Уралсиб входит в первую десятку банков в сфере объемов кредитования МСБ в 2022 году.

И это только одна из множества услуг, продвигаемых сегодня банком Уралсиб. Широкой линейкой решений для малых и средних предпринимателей, предлагаемых для комфортного ведения бизнеса, может воспользоваться большинство клиентов банка. Активно развиваются цифровые каналы взаимодействия с различными структурами, полезные нефинансовые продукты, платформы для эффективного обучения ведению предпринимательской деятельности с участием экспертов российского финансового рынка. 16+

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