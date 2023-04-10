На Ставрополье дагестанец попытался скрыть кроссовок с наркотиками и выкинул его из окна автомобиля

31-летний пассажир отечественной «Лады» при виде полицейского решил элегантно избавиться от свертков с наркотическими средствами.

В Антинаркотической комиссия Ставрополья рассказали о куръезном задержании жителя соседней республики. Житель Дагестана попытался скрыть свою причастность к хранению сильнодействующих запрещенных веществ, просто выкинув из окна машины кроссовок со свертками.

Задержение проходило в конце марта на улице Ульянова в городе Георгиевске. Сотрудники Госавтоинспекции остановили отечественную «Ладу Гранту», за рулем которого находился 28-летний житель Республики Дагестан.

Его пассажир, 31-летний дагестанец, заметил приближающихся сотрудников полиции и решил ориганальным способом избавиться от улик. Мужчина снял с себя левый кроссовок, где прятал 19 свертков с «порошком», и выбросил его в окно автомобиля.

Мужчина выкинул башмак с наркотиками из машины. Фото: Антинаркотическая комиссия Ставрополья.

Но на допросе он признался полицейским, что в пакетиках находтся наркотики, которые ему передал неизвестный в районе железнодорожного вокзала в городе Георгиевске.

- В отношении босого мужчины проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ, - прокомментировали ситуацию в Антинаркотической комиссии Ставрополья.