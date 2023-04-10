Пьяный житель Ставрополья зарезал спящую мать кухонным ножом

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Труновском округе Ставропольского края против 46-летнего жителя поселка Нижняя Терновка возбудили уголовное дело по подозрению в убийстве. Утром 25 марта 2023 года злоумышленник, выпив, взял кухонный нож и ударил им в область груди спящей 75-летней матери. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте.

Против гражданина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Следователи задержали подозреваемого, его посадили в СИЗО до окончания расследования.

— В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, изъяты вещественные доказательства, назначен ряд судебных экспертиз, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Доказательства вины злоумышленника собираются. Расследование уголовного дела продолжается.