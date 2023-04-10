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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 9:10

За прошедшую неделю на Ставрополье поймали 129 пьяных водителей

Против 16 из них возбудили уголовное дело за повторное нарушение
Данил ЮРКОВ
На Ставрополье поймали 129 пьяных водителей за последнюю неделю

На Ставрополье поймали 129 пьяных водителей за последнюю неделю

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На Ставрополье за минувшую неделю, с 3 по 9 апреля, поймали 129 пьяных водителей, 14 из них сели за руль после того, как их лишили прав. Против 16 автомобилистов возбудили уголовные дела за повторную пьяную езду. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— В Буденновском округе автоинспекторы остановили движущийся по обочине внедорожник, за рулем которого находился 35-летний местный житель с признаками опьянения, – пишет ведомство.

Автомобилист уверял, что плохо себя чувствует и на самом деле трезвый. Правда, от прохождения теста на алкоголь он отказался. За это против него составили административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.

Гражданину грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Автомобиль увезли на штрафстоянку.