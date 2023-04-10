За прошедшую неделю на Ставрополье поймали 129 пьяных водителей

На Ставрополье поймали 129 пьяных водителей за последнюю неделю Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На Ставрополье за минувшую неделю, с 3 по 9 апреля, поймали 129 пьяных водителей, 14 из них сели за руль после того, как их лишили прав. Против 16 автомобилистов возбудили уголовные дела за повторную пьяную езду. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— В Буденновском округе автоинспекторы остановили движущийся по обочине внедорожник, за рулем которого находился 35-летний местный житель с признаками опьянения, – пишет ведомство.

Автомобилист уверял, что плохо себя чувствует и на самом деле трезвый. Правда, от прохождения теста на алкоголь он отказался. За это против него составили административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.

Гражданину грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Автомобиль увезли на штрафстоянку.