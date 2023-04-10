Выпавший домкрат и нарушение правил стали причиной массовой аварии в Ставрополе

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставрополе накануне вечером, на улице Мира, водитель ВАЗ-21053 поворачивал налево, но не убедился в безопасности маневра. В результате автомобиль врезался в «Фольксваген Туарег», который ехал навстречу.

От удара из багажника отечественного авто вылетел домкрат, который повредил припаркованный «Киа Церато». А разбившееся стекло «Фольксвагена» повредило «Ниссан Алмера».

— Госпитализация понадобилась 21-летнему водителю ВАЗа, жителю Ставрополя. Молодой человек был трезв, водительский стаж – около 3 лет, за это время он дважды привлекался к ответственности за нарушение ПДД, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

На водителя составили протокол за отсутствие страховки. По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.