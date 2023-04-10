За прошедшую неделю жители Ставрополья отдали мошенникам 30 млн рублей

Жители Ставрополья перевели более 30 млн рублей мошенникам за последнюю неделю Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье за минувшую неделю, с 3 по 9 апреля, граждане повелись на уловки мошенников и перевели им более 30 млн рублей. В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщают, что правоохранители постоянно проводят профилактику мошенничества, однако люди продолжают верить злоумышленникам.

— Так, в Отдел МВД России по Георгиевскому городскому округу с заявлением о мошенничестве обратилась 60-летняя местная жительница. Гражданка пояснила, что ей позвонил якобы сотрудник финансовой организации и сообщил о том, что на ее имя оформлен кредит, – пишет ведомство.

Чтобы аннулировать незаконную операцию, «банкир» гражданке взять так называемый зеркальный кредит, а после перевести деньги на указанный счет. Жертва последовала указаниям и перевела порядка 500 тысяч рублей.

Когда кредит не аннулировался, гражданка поняла, что ее обманул мошенник. Против неизвестного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленника ищут.