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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 10:25

За прошедшую неделю жители Ставрополья отдали мошенникам 30 млн рублей

Возбуждены уголовные дела
Данил ЮРКОВ
Жители Ставрополья перевели более 30 млн рублей мошенникам за последнюю неделю

Жители Ставрополья перевели более 30 млн рублей мошенникам за последнюю неделю

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье за минувшую неделю, с 3 по 9 апреля, граждане повелись на уловки мошенников и перевели им более 30 млн рублей. В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщают, что правоохранители постоянно проводят профилактику мошенничества, однако люди продолжают верить злоумышленникам.

— Так, в Отдел МВД России по Георгиевскому городскому округу с заявлением о мошенничестве обратилась 60-летняя местная жительница. Гражданка пояснила, что ей позвонил якобы сотрудник финансовой организации и сообщил о том, что на ее имя оформлен кредит, – пишет ведомство.

Чтобы аннулировать незаконную операцию, «банкир» гражданке взять так называемый зеркальный кредит, а после перевести деньги на указанный счет. Жертва последовала указаниям и перевела порядка 500 тысяч рублей.

Когда кредит не аннулировался, гражданка поняла, что ее обманул мошенник. Против неизвестного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленника ищут.