На Ставрополье начался прием заявлений на зачисление в первый класс

На Ставрополье началась запись в первый класс Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ставропольском крае начали принимать документы на зачисление в первый класс. Особенное внимание губернатор региона Владимир Владимиром попросил уделить детям военнослужащих. Документы принимают по 30 июня, а с 6 июля по 5 сентября первоклассников будут зачислять в классы и школы вне зависимости от места их проживания. Подать заявления можно как через портал Госуслуги, так лично прийти в учреждение.

— Обращаюсь к директорам школ, к сотрудникам, которые задействованы в приемной кампании – в эти дни будет много дополнительной работы, много нужно будет общаться с людьми. Понимаю все обстоятельства, вашу и без того высокую нагрузку, и тем не менее прошу быть внимательными к родителям, – написал Владимир Владимиров в социальных сетях.

Получить дополнительную информацию можно по горячей линии краевого министерства образования по телефону 8-8652-37-23-93. Также в «КП-Ставрополь» рассказали про нововведения, какие документы до какого числа надо сдать и куда обращаться, если ребенка не зачислили в первый класс.

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