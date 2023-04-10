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НовостиОбщество10 апреля 2023 11:17

Треть работающих жителей Ставрополья считают семью важнее работы

Личное развитие самым важным считают ставропольцы от 18 до 34 лет
Данил ЮРКОВ
Треть ставропольцев предпочитают семью работе

Треть ставропольцев предпочитают семью работе

Фото: Иван Макеев

Работающих жителей Ставрополья опросили, что важнее – работа или семья. Большинство, 38%, отдали первое место по важности в жизни труду – это сотрудники в возрасте 45-54 лет – только 24% опрошенных в возрасте 18-24 лет.

Семью считают более приоритетной сотрудники 35-44 лет (26%), а личное развитие считают самым важным люди 18-24 лет (23%) и 25-34 лет (19%), рассказали в пресс-службе hh.ru.

— Среди респондентов 45-54 лет личное развитие важнее работы лишь для 6%. Интересно, что в профессиональном разрезе первое место работе чаще всех отдают медики и фармацевты (почти для половины из них (46%) работа – это самое важное в жизни), а также строители, финансисты и бухгалтеры, – пишет hh.ru.

При этом собственное развитие считают самым важным представили сферы искусства и медиа.