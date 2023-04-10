Треть работающих жителей Ставрополья считают семью важнее работы

Треть ставропольцев предпочитают семью работе Фото: Иван Макеев

Работающих жителей Ставрополья опросили, что важнее – работа или семья. Большинство, 38%, отдали первое место по важности в жизни труду – это сотрудники в возрасте 45-54 лет – только 24% опрошенных в возрасте 18-24 лет.

Семью считают более приоритетной сотрудники 35-44 лет (26%), а личное развитие считают самым важным люди 18-24 лет (23%) и 25-34 лет (19%), рассказали в пресс-службе hh.ru.

— Среди респондентов 45-54 лет личное развитие важнее работы лишь для 6%. Интересно, что в профессиональном разрезе первое место работе чаще всех отдают медики и фармацевты (почти для половины из них (46%) работа – это самое важное в жизни), а также строители, финансисты и бухгалтеры, – пишет hh.ru.

При этом собственное развитие считают самым важным представили сферы искусства и медиа.