Два человека погибли и два серьезно пострадали в аварии в Дагестане

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В Карабудахкентском районе Дагестана, на 7 километре трассы «Карабудажент – Н. Дженгутай», 22-летний местный житель за рулем «Hyundai Solaris» выехал на встречную полосу. Там автомобиль врезался в ВА3-21074 под управлением 24-летнего жителя района.

— В результате ДТП водитель и 21-летний пассажир «ВАЗ-21074» от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия. Водитель «Hyundai Solaris» и его 28-летний пассажир госпитализированы, – сообщили в пресс-службе МВД по республике Дагестан.

По факту аварии правоохранители собрали материал, чтобы принять процессуальное решение. Все причины и обстоятельства произошедшего уточняются. Водителю иномарки грозит уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек.