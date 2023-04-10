Экс-чиновник из Ессентуков пойдет под суд за незаконное строительство

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В городе Ессентуки экс-начальник управления архитектуры и градостроительства администрации пойдет под суд за превышение должностных полномочий. С 2020 по 2022 год обвиняемый не вмешался в строительство многоквартирного дома на участке, на который нет документов, разрешающих что-либо там строить.

— Обвиняемый не принял мер к обращению в суд с иском о сносе самовольного строения. При этом начальник выдал разрешение застройщику на строительство, сфальсифицировав протокол публичных слушании, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

По итогу количество этажей в незаконной многоэтажке даже увеличилось с пяти до шести этажей. А после обвиняемый выдал разрешение на строительство ресторана в зоне городских озеленений территории общего пользования. Разумеется, делать это запрещено.

Против чиновника возбудили уголовное дело по двум статьям: по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).

— Данное уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры. Уголовное дело направлено прокурором в Ессентукский городской суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.