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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 13:06

Житель Ингушетии убил двух родственников 11 выстрелами из огнестрельного оружия

Уголовное дело за двойное убийство направлено в суд
Данил ЮРКОВ
Житель Ингушетии расстрелял двух родственников из-за спора по поводу земли

Житель Ингушетии расстрелял двух родственников из-за спора по поводу земли

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В республике Ингушетия окончено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. 30 апреля 2022 года обвиняемый примерно в 19:10 вместе с двумя близкими родственниками выяснял отношения на окраине поселения Мужичи Сунженского района республики.

— На почве сложившихся ранее неприязненных отношений, возникших в связи с оспариванием права на земельный участок, произвел 11 выстрелов из огнестрельного оружия в двух местных жителей, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике Ингушетия.

От полученных ран потерпевшие скончались на месте. Против стрелявшего гражданина возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Расследование завершено, материалы направили в суд, где решится судьба фигуранта.