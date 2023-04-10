Житель Ингушетии убил двух родственников 11 выстрелами из огнестрельного оружия

Житель Ингушетии расстрелял двух родственников из-за спора по поводу земли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В республике Ингушетия окончено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. 30 апреля 2022 года обвиняемый примерно в 19:10 вместе с двумя близкими родственниками выяснял отношения на окраине поселения Мужичи Сунженского района республики.

— На почве сложившихся ранее неприязненных отношений, возникших в связи с оспариванием права на земельный участок, произвел 11 выстрелов из огнестрельного оружия в двух местных жителей, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике Ингушетия.

От полученных ран потерпевшие скончались на месте. Против стрелявшего гражданина возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Расследование завершено, материалы направили в суд, где решится судьба фигуранта.