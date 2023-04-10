В Ставрополе запустили общественный транспорт на кладбища

В Ставрополе запустили маршруты до кладбищ с 10 по 16 апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После объявления о том, что с 10 по 16 апреля в Ставрополе закроют проезд на четыре кладбища для личных автомобилей, в некрополи стал ездить общественный транспорт. Автобусы и маршрутки будут ездить с 9:00 по 14:00, хотя кладбища закрыты ежедневно с 8:00 по 18:00. Об этом сообщили в миндоре Ставрополья.

На Игнатьевское кладбище можно приехать на маршрутах

– 10 «улица Коломийцева – СТ “Электрон”»;

– 12м «с/т «Аграрник» – улица Коломийцева»;

– 13 «Ж/к «Белый город» – 12 километр»;

– 13м «Ж/к «Белый город» – 12 километр»;

– 29м «12 километр – микрорайон “Перспективный”».

На Новое, Новейшее и Воскресенское (улица Коломийцева) кладбища можно приехать на маршрутах

– 10 «улица Коломийцева – СТ “Электрон”»;

– 12м «с/т «Аграрник» – улица Коломийцева».

Также граждане могут поехать в Михайловск на Крестовоздвиженское кладбище на маршруте 120А «Ставрополь, ОП (Бульвар Архитекторов) – Ставрополь, ОП (Аэропорт)».