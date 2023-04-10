Экс-заммэра Ставрополя Скорнякова судят за оплату фиктивных работ на 10 млн

В Ставрополе начался суд против бывшего заместителя мэра краевой столицы Ивана Скорнякова. На первом заседании, сообщили в Newstracker, ему вменяют превышение должностных полномочий. При этом бюджету нанесен большой ущерб. Сперва фигурант сидел под стражей, но теперь ему изменили меру пресечения на домашний арест.

По версии следствия, чиновник решил не проверять работы по строительству участков проспекта Российского и улицы 45-я Параллель. При этом подрядчик сделал не все. Однако фигурант принял и оплатил уже проделанные работы. Прокуратура считает, что в таком случае нанесен ущерб в 9,4 млн рублей.

Также в 2020 году при обустройстве сквера Декабристов деньги на шкафы для управления освещением за 222 тысячи рублей «потерялись», а подрядчику заплатили за них намного больше положенного. В итоге был нанесен ущерб в 551 тысячу.

Еще один эпизод связан с ремонтом подпорной стены на улице Серова. Подрядчик не выполнил часть работ, но свои 537 тысяч рублей получил. Государственный обвинитель уверен – фигурант подписывал все документы умышленно. Общая сумму ущерба составила больше 10 млн рублей.