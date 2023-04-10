В Ставрополе на несколько дней перекроют дороги из-за праздников Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во время Пасхи, Красной горки и Дня поминовения усопших (Радоницы) в Ставрополе перекроют дороги и изменят схему движения транспорта. Об ограничениях сообщили в пресс-службе администрации города Ставрополя.

— 22 часов 15 апреля до 5 часов 16 апреля - по улице Соборной (от Пирогова до Командирского), по улице Суворова (от Советской до Ставропольской), по Дзержинского (от Ломоносова до Артема), по Пушкина (от Дзержинского до Михаила Морозова), по переулку Фадеева (от Гражданской до Войтика), – пишет ведомство.

Объехать перекрытый участок можно по Пирогова, Тухачевского, Ломоносова, Михаила Морозова, Артема, К. Маркса, Гражданской, Войтика, Ползунова.

С 14:00 по 18:00 16 апреля, с 6:00 по 18:00 23 апреля и с 6:00 до 18:00 25 апреля перекроют дороги на проспекте Кулакова (от Октябрьской до Северного обхода города Ставрополя), Коломийцева (от Кулакова до Коломийцева, 38), за исключением общественного транспорта.

Перекрытый участок предлагают объехать через Северный обход города Ставрополя, проезду Чапаевскому, улице Октябрьской.

На этой недели будут установлены знаки, ограничивающие движение. Также на местах будут патрулировать автоинспекторы.