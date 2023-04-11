Мотоциклист-бесправник погиб в аварии на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В станице Рождественской Изобильненского округа Ставрополья мотоциклист на «Ямахе» разогнался до опасной скорости, из-за чего не справился с управлением и въехал в дорожный отбойник. На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— В результате 37-летний водитель, местный житель, был доставлен в больницу, где от полученных травм сегодня утром скончался. Признаков опьянения у него не было, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, у мотоциклиста не было необходимой для управления категорией прав. Транспорт погибший купил незадолго до аварии и планировал пойти в автошколу.

По факту ДТП назначено проведение административного расследования. В отношении кого его проведут, не сообщается.