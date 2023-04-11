На Ставрополье 9-летний ребенок нарушил правила и попал под колеса авто

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Кочубеевском округе Ставропольского края накануне вечером начинающий водитель на ВАЗ-211540 сбила пешехода. Сбитый 9-летний мальчик пытался перебежать дорогу в неположенном месте, однако автомобилистка не смогла среагировать. На место аварии приехали медики и автоинспекторы.

— С травмой головы 9-летний школьник доставлен в больницу. Наезд совершила 28-летняя местная жительница, стаж вождения которой всего 12 дней. Гражданка привлечена к ответственности за отсутствие страховки, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

По факту аварии проводится проверка, к которой привлекли учителей и родителей школьника. Автоинспекторы выясняют, кто и как учил ребенка правилам дорожного движения.