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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 6:25

На Ставрополье 9-летний ребенок нарушил правила и попал под колеса авто

Мальчик пытался перебежать дорогу в 50 метрах от пешеходного перехода, а начинающий водитель не смог остановиться
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Кочубеевском округе Ставропольского края накануне вечером начинающий водитель на ВАЗ-211540 сбила пешехода. Сбитый 9-летний мальчик пытался перебежать дорогу в неположенном месте, однако автомобилистка не смогла среагировать. На место аварии приехали медики и автоинспекторы.

— С травмой головы 9-летний школьник доставлен в больницу. Наезд совершила 28-летняя местная жительница, стаж вождения которой всего 12 дней. Гражданка привлечена к ответственности за отсутствие страховки, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

По факту аварии проводится проверка, к которой привлекли учителей и родителей школьника. Автоинспекторы выясняют, кто и как учил ребенка правилам дорожного движения.