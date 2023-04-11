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НовостиОбщество11 апреля 2023 8:19

Из-за чемпионата по велоспорту в Ставрополе 15 апреля перекроют три улицы

Ограничение вводится с 10:00 по 13:30
Данил ЮРКОВ
В Ставрополе 15 апреля перекроют три улицы

В Ставрополе 15 апреля перекроют три улицы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ставрополе 15 апреля пройдет чемпионат по велосипедному спорту. Из-за этого, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края, с 10:00 по 13:30 перекроют несколько улиц города.

Какие улицы Ставрополя перекроют во время чемпионата по велоспорту

- на улице Перспективной ( от проспекта Российского до улицы Рассветной);

- по одной стороне дороги на проспекте Российскому ( от улицы Тухачевского до улицы 45-я Параллель);

- на улице 45-я Параллель (от проспекта Российского до улицы Рогожникова).

Объезжать перекрытый участок предлагают через улицы Рассветную, Тухачевского и Рогожникова. После окончания чемпионата движение по закрытым улицам продолжится.