Вода России снова в Невинномысске: молодые специалисты ЕвроХима убрали мусор в месте слияния рек Кубань и Большой Зеленчук

Всего в общегородском субботнике приняли участие более 1000 работников невинномысских предприятий компании ЕвроХим

Берег реки Кубань убрали молодые специалисты Невинномысского Азота. Вместе с активистами «Экологического патруля» и студентами Невинномысского экономико-правового техникума ребята собрали 830 кг мусора, очистив в общей сложности более километра береговой линии в районе слияния Кубани с Зеленчуком.

Такие акции в Невинномысске проходят регулярно и являются частью масштабной инициативы «Вода России» национального проекта «Экология». В этом году день проведения первой уборки совпал с общегородским весенним субботником «Это просто!».

Мусор участники акции собрали раздельно, чтобы отправить его на переработку

Мусор участники акции собрали раздельно – металл, пластик, стекло – чтобы в дальнейшем отправить его на переработку.

А двоим молодым специалистам, Елене Щукиной и Илье Дробину, руководитель «Экопатруля» Светлана Глушко выразила благодарность от лица организации за активную гражданскую позицию и личный вклад в сохранение природного наследия Ставропольского края.

Всего в общегородском субботнике приняли участие более 1000 работников невинномысских предприятий компании ЕвроХим. Сотрудники Невинномысского Азота и Невинномысск-Ремстройсервиса убрали прилегающую к заводу территорию вдоль улиц Низяева и Баумана до пересечения с федеральной трассой. Здесь было задействовано более 500 человек.

Участники субботника собрали 830 кг мусора

Вторая половина еврохимовцев присоединилась к городским образовательным учреждениям и коллективам многоквартирных домов, чтобы помочь с уборкой вокруг садиков, школ и во дворах.

В завершении субботника Росхимпрофсоюз организовал на предзаводской площади мини-буфет, где участники могли подкрепиться и выпить чашку вкусного травяного чая.

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