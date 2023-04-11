«Неправильный домовой»: ставрополец ответит в суде за серию квартирных краж на 1,3 млн

В Ставрополе осудят вора-домушника Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ставрополе 34-летний ранее неоднократно судимый местный житель обвиняется в серии квартирных краж. Обвиняемый пробирался в квартиры краевой столицы и воровал из них деньги и ювелирные украшения. Всего злоумышленнику удалось обокрасть семь помещений.

— Похитил денежные средства и ювелирные изделия общей стоимостью около 1,3 миллиона рублей. Похищенное мужчина продал, а деньгами распорядился по своему усмотрению, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Собственники квартир узнали о кражах и обратились в полицию. Правоохранители нашли часть украшений. После проведения необходимых процедур вещи вернут владельцам.

Против вора возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.