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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 8:49

«Неправильный домовой»: ставрополец ответит в суде за серию квартирных краж на 1,3 млн

Ранее судимый ставрополец обокрал семь квартир на 1,3 млн рублей
Данил ЮРКОВ
В Ставрополе осудят вора-домушника

В Ставрополе осудят вора-домушника

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ставрополе 34-летний ранее неоднократно судимый местный житель обвиняется в серии квартирных краж. Обвиняемый пробирался в квартиры краевой столицы и воровал из них деньги и ювелирные украшения. Всего злоумышленнику удалось обокрасть семь помещений.

— Похитил денежные средства и ювелирные изделия общей стоимостью около 1,3 миллиона рублей. Похищенное мужчина продал, а деньгами распорядился по своему усмотрению, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Собственники квартир узнали о кражах и обратились в полицию. Правоохранители нашли часть украшений. После проведения необходимых процедур вещи вернут владельцам.

Против вора возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.