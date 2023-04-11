У снимавшегося на Ставрополье «Чебурашки» будет продолжение

Кадр из фильма «Чебурашка»

«Чебурашка» получит продолжение, рассказал журналистам народный артист Сергей Гармаш. О картине пока что нет никакой информации, в том числе про то, будут ли снова использоваться кадры со Ставрополья. И все сиквелу кассового фильма, собравшему в прокате более 3,5 млрд рублей, быть.

— Неожиданно наш бренд, наш советский мультфильм «Чебурашка» побил абсолютно все рекорды проката. Вопрос, который мог бы возникнуть: будет ли продолжение? Будет, – сказал Гармаш на премьере фильма в Геническе Херсонской области.

Первый фильм по мотивам сказок писателя Эдуарда Успенского побил рекорд «Холопа» по кассовому сбору, заняв первое место по прибыли в истории проката. На этом не собираются останавливаться. Зрителям остается надеяться, что сиквел будет не хуже оригинала.

Однако не все так гладко. Режиссер «Чебурашки» Дмитрий Дьяченко опроверг слова Гармаша, заявив, что продолжения не будет. По крайней мере, его не собираются делать прямо сейчас.

— Нет, не так. К сожалению, других комментариев не могу дать, – сказал Дмитрий Дьяченко.