Экс-сотрудник колонии со Ставрополья и предприниматель украли пшеницу на 10 млн

Ставропольский сотрудник колонии и предприниматель украли пшеницу на 10 млн и получили сроки Фото: Иван МАКЕЕВ

В Курском округе Ставропольского края вынесен приговор бывшему сотруднику исправительной колонии и ранее судимому представителю сельскохозяйственной организации, которые вступили в сговор и воровали пшеницу. В 2019 году злоумышленники договорились украсть продукты из госрезерва, и уже в ноябре приступили к осуществлению плана.

— В ФКУ ИК-6 в соответствии с госконтрактом должны были поставить 2500 тонн пшеницы 3 класса. Однако при приемке сельхозпродукции злоумышленники путем подписания поддельных актов приема-передачи похитили пшеницу в объеме более 1800 тонн, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Также подельники украли 4 млн рублей за перевозку пшеницы. В ноябре продукцию вывезли с одного из элеваторов, находящегося в Волгоградской области. Большую часть злоумышленники украли, так и не довезя до колонии. Сумма ущерба составила 10 млн рублей.

— 12.05.2021 на основании переданных материалов в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ [мошенничество в крупном размере – Прим.], – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Суд признал злоумышленников виновными в преступлении и приговорил экс-сотрудника колонии к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Предпринимателю дали 3,5 года «строгача» и штраф в 100 тысяч.

— Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск ФКУ ИК-6 о возмещении ущерба, причиненного преступлением на сумму более 10 млн рублей, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Осужденному предпринимателю придется отдавать краденые деньги.