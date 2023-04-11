Фото: МУП «Водоканал»

В Ставрополе садовое товарищество «Калина Красная» 12 апреля останется без воды из-за капитального ремонта водопровода д-110 мм от проспекта Кулакова до садового товарищества «Колос». Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».

— На этот период под временное отключение водоснабжения попадет ИЖС по СТ «Калина Красная». Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» приносит извинения за вынужденные временные неудобства, – пишет ведомство.

Ограничение продлится с 8:00 по 16:00. При этом подвозить воду населению не будут. После завершения работ водоснабжение будет работать в штатном режиме.

И пока в садовом товариществе Ставрополя отключат воду, в Минераловодском округе 12 апреля отключат отопление. Администрация решила завершить отопительный сезон из-за среднесуточной температуры воздуха в +8 градусов.