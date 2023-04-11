Ставропольца поймали за рулем автомобиля с поддельными правами

Ставропольцу грозит наказание за поддельные права Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировском округе Ставропольского края автоинспекторы остановили 36-летнего жителя станицы Расшеватской на машине с прицепом. Гражданин дал сотрудникам водительские права. Оказалось, что в документе нет необходимой для управления транспортом с прицепом прав.

Кроме того, автоинспекторы усомнились, что документы настоящие. Поэтому их отправили на экспертизу, а гражданина – в отделение полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— В отделе полиции гражданин пояснил, что документ он получил в качестве сувенирного подарка. Зная, что не имеет необходимой категории права управления, водитель решил предоставить сотрудникам Госавтоинспекции подложный документ., – пишет ведомство.

За это против гражданина возбудили уголовное дело по части статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Расследование продолжается.