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НовостиОбщество11 апреля 2023 11:41

Каменную лестницу в Курортном парке Железноводска закрыли на ремонт

Открыть ее обещают к началу курортного сезона
Данил ЮРКОВ
Фото: соцсети мэра Железноводска Евгения Бакулина

Фото: соцсети мэра Железноводска Евгения Бакулина

В Железноводске на ремонт закрыли каменную лестницу в Курортном парке. Как написал в социальных сетях мэр города Евгений Бакулин, лед и упавшие деревья разрушили ступени. Из-за этого ее решили отремонтировать.

— Последнее обледенение и поваленные деревья разрушили ступени на главной каменной лестнице, которая ведет в курортный парк. К началу высокого курортного сезона мы успеем ее восстановить, – написал Евгений Бакулин.

Теперь вход в Курортный парк открыт только по Пушкинской лестнице, со стороны санатория «Здоровье» и санатория «имени Тельмана». Если к началу курортного сезона не получится починить лестницу, ремонт затянут.