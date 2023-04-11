Каменную лестницу в Курортном парке Железноводска закрыли на ремонт

Фото: соцсети мэра Железноводска Евгения Бакулина

В Железноводске на ремонт закрыли каменную лестницу в Курортном парке. Как написал в социальных сетях мэр города Евгений Бакулин, лед и упавшие деревья разрушили ступени. Из-за этого ее решили отремонтировать.

— Последнее обледенение и поваленные деревья разрушили ступени на главной каменной лестнице, которая ведет в курортный парк. К началу высокого курортного сезона мы успеем ее восстановить, – написал Евгений Бакулин.

Теперь вход в Курортный парк открыт только по Пушкинской лестнице, со стороны санатория «Здоровье» и санатория «имени Тельмана». Если к началу курортного сезона не получится починить лестницу, ремонт затянут.