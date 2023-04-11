Двух экс-сотрудников администрации Пятигорска осудят за превышение полномочий

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В городе Пятигорске под суд пойдут два бывших сотрудника администрации. В июле 2019 года был заключен контракт на строительство многоквартирного дома в три этапа. Многоэтажки строили, чтобы переселить граждан из аварийных жилищ. Сумма контракта составила более 110 млн рублей.

— 21 июля 2020 года обвиняемые приняли от коммерческой организации не соответствующую условиям контракта и заданию по проектированию проектную документацию на строительство многоквартирного жилого дома в городе Пятигорске, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Площади квартир были меньше допустимого, а экспертизу по проверке соответствия техническому заданию не проводили вовсе. Из-за этого пришлось менять сметную документацию и расширять квартиры. В итоге увеличился срок строительства и стоимость контракта – на 20 млн.

Началась проверка, после которой против сотрудников возбудили уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

— Уголовное дело направлено прокурором в Пятигорский городской суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.