«Россети Северный Кавказ» закончили реконструкцию ЛЭП в округе Ставрополья

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Энергетики «Россети Северный Кавказ» завершили реконструкцию воздушных линий электропередачи в Новоалександровском городском округе Ставрополье, где хозяйство производит и реализует зерновые культуры и подсолнечник. На строительно-монтажные работы, к которым компания приступила в декабре прошлого года, было направлено свыше 15 млн рублей.

Энергетики филиала «Ставропольэнерго» провели целый комплекс работ. На участке линии 10 кВ протяженностью более 4 км специалисты заменили 12 опор и выполнили подвес провода. Кроме того, от существующей линии электропередачи энергетики построили отпайку протяженностью 3,8 км с установкой 79 железобетонных опор.

В итоге, с учетом ранее присоединенной на данном участке сети мощности в объеме 480 кВт, максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя составила 1,3 МВт.