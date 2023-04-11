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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 12:30

В Минеральных Водах посадили загоревшийся в воздухе самолет

На борту судна, летящего из Хургады в Минводы, загорелась силовая установка
Данил ЮРКОВ
В Минводах пришлось сажать самолет, летящий из Хургады, из-за пожара на борту

В Минводах пришлось сажать самолет, летящий из Хургады, из-за пожара на борту

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Минеральных Водах самолету, летящему из Хургады на ставропольский курорт, пришлось садиться из-за пожара на борту. По данным канала об авиаинцидентах, огонь вспыхнул на вспомогательной силовой установке.

— Принял решение следовать на аэродром назначения Минеральные Воды. В 09:04 КВС доложил о ликвидации пожара и запросил пожарную службу по прилету, – сообщил пилот судна.

Пилоты самостоятельно потушили возгорание. Сигнала бедствия и срочности они не объявляли. В 9:24 самолет благополучно посадили в аэропорту Минеральных Вод. О пострадавших не сообщается.