На Ставрополье поймали пьяного водителя на маневрирующем автомобиле

На пьяного водителя завели уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Кочубеевском округе Ставропольского края поймали автомобиль, который очень странно маневрировал из стороны в сторону по дороге. Автоинспекторы остановили транспорт, водитель не пытался скрыться от сотрудников. За рулем сидел 40-летний местный житель с признаками опьянения.

— Гражданин прошел освидетельствование, которое показало наличие более 1,2 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, что считается сильной степенью опьянения, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, автомобилиста уже лишали прав за такое же нарушение. Теперь ему не отделаться штрафом – против него возбудили уголовное дело. Гражданину грозит лишение свободы сроком до 2 лет, крупный штраф либо обязательные или принудительные работы.