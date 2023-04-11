Житель Дагестана избил черенком от лопаты и поджег своего отца

Фото: пресс-служба СУ СК России по республике Дагестан

В Дагестане 22-летний местный житель может попасть в тюрьму за убийство своего отца. 1 апреля 2023 года подозреваемый и его отец находились в доме в городе Дагестанские Огни. Из-за сложившихся неприязненных отношений между гражданами возник конфликт.

— Нанес деревянным черенком от лопаты множество ударов в различные части тела последнему. В результате полученных повреждений потерпевший упал и не мог оказывать дальнейшее сопротивление, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

На этом подозреваемый не остановился. Он взял горючую смесь и облил ей голени обеих ног потерпевшего. После злоумышленник поджег все. От кровопотери и интоксикации организма мужчина скончался.

Против сына возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый задержан, расследование продолжается.