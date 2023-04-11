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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 14:40

Ставрополец занял денег и украл у знакомого деньги с карты

Против него возбуждено уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Ставропольцу грозит срок за кражу денег с банковской карты знакомого

Ставропольцу грозит срок за кражу денег с банковской карты знакомого

Фото: Даниил ОПАРИН

В Кочубеевском округе Ставропольского края к полицейским обратился 34-летний местный житель. Он сообщил, что его знакомый занял денег. Пользуясь доверием, злоумышленник попросил потерпевшего дать ему банковскую карту и сказать пин-код, чтобы перечислить на нее деньги.

— Спустя время деньги так и не поступили на счета заявителя, более того произошло списание более 70 тысяч рублей. В ходе дальнейшего разбирательства полицейские установили местонахождение 35-летнего знакомого потерпевшего, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Злоумышленник пояснил, что карту взял для покупки мобильного телефона. Гаджет он продал, а деньги потратил на себя. Против него возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.