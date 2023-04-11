Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 апреля 2023 14:08

В Махачкале госпитализировали двух жителей с отравлением угарным газом

ЧП произошло в частном доме
Анфиса КИМЕНИНИКО
Пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Дагестане два человека были госпитализированы с отравлением угарным газом. ЧП произошло в республиканской столице в Махачкале в частном доме. Об этом сообщили в Госжилинспекции Дагестана.

Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала двух человек в состоянии средней степени тяжести из частного дома по улице Мизарбекова.

Специалисты, которые прибыли по указанному адресу, осмотрели место происшествия и установили, что отравление произошло в помещениях цокольного этажа, где размещена газовая колонка. По предварительным данным, причиной отравления послужило отсутствие должной тяги.