В Махачкале госпитализировали двух жителей с отравлением угарным газом

Пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Дагестане два человека были госпитализированы с отравлением угарным газом. ЧП произошло в республиканской столице в Махачкале в частном доме. Об этом сообщили в Госжилинспекции Дагестана.

Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала двух человек в состоянии средней степени тяжести из частного дома по улице Мизарбекова.

Специалисты, которые прибыли по указанному адресу, осмотрели место происшествия и установили, что отравление произошло в помещениях цокольного этажа, где размещена газовая колонка. По предварительным данным, причиной отравления послужило отсутствие должной тяги.