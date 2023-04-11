В период весенних праздников на Ставрополье усилят меры безопасности на массовых мероприятиях

На заседании затронули и тему профилактических мер антитеррористической защиты объектов транспортной инфраструктуры региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае в период весенних праздников усилят меры антитеррористической безопасности. Об это сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров, который провел в Пятигорске выездное заседание оперативного штаба и антитеррористической комиссии края. Вместе с другими главами территориальных управлений правоохранительных ведомств, краевыми министрами, главами муниципалитетов Владимир Владимиров обсудил меры безопасности при организации массовых мероприятий во время праздников: Пасхи, 1 мая, Дня Победы, а также последнего школьного звонка и стартующего после него курортного сезона.

- На особый контроль необходимо поставить вопросы безопасности предприятий транспорта, жизнеобеспечения, промышленности и энергетики, детских дошкольных учреждений, школ и вузов, мест массового пребывания граждан, проведения событий с участием детей и молодежи, - добавил губернатор Ставропольского края.