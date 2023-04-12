На Пасху в Ставрополе перекроют дороги
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Ставрополе на Пасху для проезда автомобилей перекроют 16 улиц. В пресс-службе Госавтоинспекции Ставрополья ограничение объяснили проведением массовых религиозных мероприятий.
- Соборной ( от улицы Пирогова до переулка Командирского);
- Суворова ( от улицы Советской до улицы Ставропольской);
- Дзержинского ( от улицы Ломоносова до улицы Артема);
- Пушкина ( от улицы Дзержинского до улицы М.Морозова);
- по переулку Фадеева ( от улицы Гражданской до улицы Войтика).
Объехать перекрытый участок предлагают по улицам Пирогова, Тухачевского, Ломоносова, Михаила Морозова, Артема, проспекту Карла Маркса, улице Гражданской, Войтика, переулку Ползунова.
- Суворова ( от Советской до Ставропольской);
- Советской;
- Булкина;
- Дзержинского ( от Ломоносова до проспекта Октябрьской Революции);
- Артема ( от Ленина до Дзержинского);
- Кавалерийской ( от Дачной до Дзержинского);
- Михаила Морозова ( от Пушкина до Маршала Жукова);
- проспекту Октябрьской Революции ( от Дзержинского до Советской);
- проспекту Карла Маркса ( от Голенева до Октябрьской Революции).
Объехать закрытые для движения улицы водителям предлагают через улицы Голенева, Ленина, Ломоносова, Войтика, Апанасенковкой, переулку Казоховскому, Объездной.
- на проспекте Кулакова ( от Октябрьской до Северного обхода);
- на улице Коломийцева ( от проспекта Кулакова до ул. Коломийцева 38).
Объехать их можно через Северный обход, проезду Чапаевскому и улице Октябрьской.