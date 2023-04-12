На Пасху в Ставрополе перекроют дороги Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе на Пасху для проезда автомобилей перекроют 16 улиц. В пресс-службе Госавтоинспекции Ставрополья ограничение объяснили проведением массовых религиозных мероприятий.

В ночь с 15 на 16 апреля (с 22:00 по 5:00) в Ставрополе перекроют движение по улицам

- Соборной ( от улицы Пирогова до переулка Командирского);

- Суворова ( от улицы Советской до улицы Ставропольской);

- Дзержинского ( от улицы Ломоносова до улицы Артема);

- Пушкина ( от улицы Дзержинского до улицы М.Морозова);

- по переулку Фадеева ( от улицы Гражданской до улицы Войтика).

Объехать перекрытый участок предлагают по улицам Пирогова, Тухачевского, Ломоносова, Михаила Морозова, Артема, проспекту Карла Маркса, улице Гражданской, Войтика, переулку Ползунова.

Днем 16 апреля с 14:00 по 18:00 в Ставрополе перекроют движение по улицам

- Суворова ( от Советской до Ставропольской);

- Советской;

- Булкина;

- Дзержинского ( от Ломоносова до проспекта Октябрьской Революции);

- Артема ( от Ленина до Дзержинского);

- Кавалерийской ( от Дачной до Дзержинского);

- Михаила Морозова ( от Пушкина до Маршала Жукова);

- проспекту Октябрьской Революции ( от Дзержинского до Советской);

- проспекту Карла Маркса ( от Голенева до Октябрьской Революции).

Объехать закрытые для движения улицы водителям предлагают через улицы Голенева, Ленина, Ломоносова, Войтика, Апанасенковкой, переулку Казоховскому, Объездной.

С 6:00 по 18:00 16 апреля в Ставрополе перекроют движение

- на проспекте Кулакова ( от Октябрьской до Северного обхода);

- на улице Коломийцева ( от проспекта Кулакова до ул. Коломийцева 38).

Объехать их можно через Северный обход, проезду Чапаевскому и улице Октябрьской.