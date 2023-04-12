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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 7:39

Два сотрудника управления ЖКХ в Ессентуках вымогали взятку за похороны человека

По словам злоумышленников, только после передачи денег тело можно похоронить рядом с ранее умершим родственником
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Ессентуках срок грозит бывшим сотрудникам управления ЖКХ администрации курорта – старшему экономисту и старшему юрисконсульту. В январе 2023 года подозреваемые сообщили местному жителю, что захоронение тела на одном участке с ранее умершим родственником возможно только после передачи 30 тысяч рублей.

— О высказанном требовании родственники умершего сообщили в правоохранительные органы. После передачи денежных средств подозреваемые были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Против сотрудников возбудили уголовное дело по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемых сняли с должностей.

— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на формирование доказательной базы, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.