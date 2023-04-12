В Пятигорске на Пасху перекроют дороги возле церквей
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Пятигорске дороги возле церквей закроют на Пасху. Ограничение связано с проведением там религиозных мероприятий. Движение перекроют с 16:00 и до конца службы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.
- поселок Горячеводск, улица Солнечная, 37;
- станица Константиновская, улица Октябрьская, 106;
- улица Сергеева, 71;
- улица Янышевского, 15;
- улица Козлова, 39А;
- улица Соборная;
- улица Пастухова, 1;
- улица Ессентукская, 29;
- улица Пестова, 11А;
- переулок Шахтинский, 2;
- улица Ясная, 24;
- поселок Энергетик, улица Подстанционная;
- поселок Нижнеподкумский, улица Школьная, 2А.
После окончания мероприятий дороги снова откроют для движения транспорта.