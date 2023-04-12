В Пятигорске на Пасху перекроют дороги возле церквей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пятигорске дороги возле церквей закроют на Пасху. Ограничение связано с проведением там религиозных мероприятий. Движение перекроют с 16:00 и до конца службы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Какие улицы закроют для движения на Пасху в Пятигорске 16 апреля

- поселок Горячеводск, улица Солнечная, 37;

- станица Константиновская, улица Октябрьская, 106;

- улица Сергеева, 71;

- улица Янышевского, 15;

- улица Козлова, 39А;

- улица Соборная;

- улица Пастухова, 1;

- улица Ессентукская, 29;

- улица Пестова, 11А;

- переулок Шахтинский, 2;

- улица Ясная, 24;

- поселок Энергетик, улица Подстанционная;

- поселок Нижнеподкумский, улица Школьная, 2А.

После окончания мероприятий дороги снова откроют для движения транспорта.