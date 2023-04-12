Жительница Ставрополья два года избивала и унижала своего ребенка

Жительница Ставрополья ответит в суде за избиение собственного ребенка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Александровском округе Ставропольского края под суд пойдет 37-летняя местная жительница. Гражданка, как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, злоупотребляла спиртным и вела антиобщественный образ жизни.

Кроме того, она совсем не следила за своим ребенком, избивала его и материала – следы побоев заметил дедушка несовершеннолетнего и обратился полицию. На протяжении двух лет злоумышленница не исполняла обязанностей по воспитанию ребенка, за что не раз получала штрафы.

— В состоянии опьянения женщина выражалась в адрес ребенка грубой нецензурной бранью, проявляла беспричинное моральное унижение и жестокость, наносила ему телесные повреждения, причиняя физическую боль, – пишет ведомство.

Обвиняемая совсем не следила о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии сына, чем травмировала его. Против нерадивой матери возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

В суд направлено не только уголовное дело с утвержденным обвинением, но и гражданский иск на возмещение морального вреда. Также решается вопрос о лишении злоумышленницы родительских прав. Всего у обвиняемой три ребенка – все они сейчас проживают с отцом.