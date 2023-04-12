В Пятигорске с 16 по 25 апреля перекроют подъезды к кладбищам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятигорске с 6:00 16 и до конца мероприятий 25 апреля запретят подъезжать личному транспорту к кладбищам. Для этого на подъезде к некрополям перекроют дорогу, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Какие подъезды к кладбищам перекроют в Пятигорске с 16 по 25 апреля

- по улице Ессентукская от улицы Сельской до Розы Люксембург;

- по улице Пожарского и улица Малиновского;

- по улице Любчиковых;

- по улице Георгиевской до пересечения с трассой «Кавказ»;

- на подъезде к Хорошевскому кладбищу;

- на подъезде к кладбищу в станице Константиновская;

- на подъезде к кладбищу в поселке Нижнеподкумский;

- на подъезде к Спасскому собору, улица Соборная (только 16 апреля).

Ограничения не действуют на общественный пассажирский транспорт, который продолжит возить людей к кладбищам. Кроме того, на Пасху в Пятигорске маршрутки и автобусы будут возить людей до некрополей. Отъезжать они будут от Универмага на Верхнем рынке.