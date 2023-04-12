В станице Ессентукской без света остались 1020 человек
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
На Ставрополье, в станице Ессентукской Предгорного округа, из-за неотложных работ на ВЛ-10 кВ планово отключили электроснабжение. Без света с 11:00 по 17:00 остались жителей 1020 человек, из них 347 детей – 420 абонентов.
- улица Абрикосовая;
- улица Новоселов;
- улица Урожайная;
- улица Дачная;
- улица Звездная;
- улица Ковровая;
- улица Красивая;
- улица Лесная, улица Луговая;
- улица Сельская;
- улица Донская;
- улица Кубанская;
- улица Мира;
- улица Нижняя;
- улица Светлая;
- улица Терская;
- улица Труда;
- улица Лучезарная;
- улица Веселая;
- улица Весенняя;
- улица Дальняя;
- улица Лунная;
- улица Романа Кулакова;
- МБДОУ Детский Сад №10.
На месте будет работать бригада в составе 4 человек и 1 единицы техники. После окончания работ свет вернется гражданам.