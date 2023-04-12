В станице Ессентукской без света остались 1020 человек Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На Ставрополье, в станице Ессентукской Предгорного округа, из-за неотложных работ на ВЛ-10 кВ планово отключили электроснабжение. Без света с 11:00 по 17:00 остались жителей 1020 человек, из них 347 детей – 420 абонентов.

ГДЕ НЕТ СВЕТА В СТАНИЦЕ ЕССЕНТУКСКОЙ 12 АПРЕЛЯ 2023

- улица Абрикосовая;

- улица Новоселов;

- улица Урожайная;

- улица Дачная;

- улица Звездная;

- улица Ковровая;

- улица Красивая;

- улица Лесная, улица Луговая;

- улица Сельская;

- улица Донская;

- улица Кубанская;

- улица Мира;

- улица Нижняя;

- улица Светлая;

- улица Терская;

- улица Труда;

- улица Лучезарная;

- улица Веселая;

- улица Весенняя;

- улица Дальняя;

- улица Лунная;

- улица Романа Кулакова;

- МБДОУ Детский Сад №10.

На месте будет работать бригада в составе 4 человек и 1 единицы техники. После окончания работ свет вернется гражданам.