В Ставрополе начнут создавать генетические паспорта животных

В Ставрополе усилят работу с геномной селекцией. Фото: stgau.ru

В Ставрополе открылась лоаборатория молекулярно-генетической экспертизы. Это позволит ученым создавать генетические паспорта (ДНК-профили) сельскохозяйственных животных, особенного племенных, выявлять высокопродуктивных животных без генетических отклонений, выводить здоровое потомство, улучшать параметры молочного сырья и увеличивать средние надои.

- Молекулярно-генетическая экспертиза - общепризнанный механизм контроля чистопородного разведения племенных животных. С ее помощью можно выявлять уникальные участки генома, информация с которых максимально точно идентифицирует животных: подтверждает их родство, принадлежность к конкретному племенному животному, а также достоверность происхождения, - объяснил профессор базовой кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения животных СтГАУ Сергей Олейник.

Помимо этого исследователи займутся оценкой генетического благополучия крупного рогатого скота для выявления высокопродуктивных животных без отклонений и выведения здорового потомства. Также работа с геномной селекцией должна помочь улучшить параметры молочного сырья (содержание белков и жиров) и увеличить средние надои с одной головы.

- Особенное внимание ученых направлено на раскрытие генетического потенциала молочных стад. Важны не только высокие надои и привесы, но и продуктивное долголетие животных, укрепление организмов посредством селекции. Открытие лаборатории молекулярно-генетической экспертизы в Ставрополе выводит нас на мировой уровень компетенций в области генетики животных, - подчеркнул врио ректора СтГАУ Владимир Ситников.

Кстати, лаборатория уже получила статус объекта племенного дела. Соответствующий документ подписали в Минсельхозе РФ. Это значит, что ставропольские ученые получат право проводить генетические исследования в племенных хозяйствах любого региона России.

В Ставрополе открылась лоаборатория молекулярно-генетической экспертизы. Это позволит ученым создавать генетические паспорта (ДНК-профили) сельскохозяйственных животных, особенного племенных, выявлять высокопродуктивных животных без генетических отклонений, выводить здоровое потомство, улучшать параметры молочного сырья и увеличивать средние надои.