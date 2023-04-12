После смертельной аварии с грузовиком на Ставрополье возбудили уголовное дело

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Изобильненском округе Ставропольского края прокуратура начала проверку по факту аварии с участием легкового и грузового автомобилей, в котором погибли два человека. Накануне вечером на трасса «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск» водитель ВАЗ-2111 выехал на встречную полосу, где врезался в «Вольво».

— Грузовик переехал авто, после чего произошло опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате ДТП двое пассажиров легкового автомобиля погибли на месте происшествия, водитель находится в районной больнице, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Прокуратура оценит соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения. По итогу будет решен вопрос о мерах реагирования.

При этом уже сейчас возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).