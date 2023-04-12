Ставропольца приговорили к 9 годам тюрьмы за вербовку в ИГИЛ*

Ставропольца осудили за вербовку граждан в запрещенную террористическую организацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставрополе осудили местного жителя, который занимался вербовкой граждан в террористическую организацию. Ныне осужденный через социальные сети и интернет поддерживал связь с организаторами, по их указанию он набирал людей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

С 2018 по 2021 год злоумышленник распространял материалы, оправдывающие терроризм и призывающих заниматься незаконной деятельностью. Сколько человек удалось привлечь таким способом, неизвестно.

— В отношении гражданина возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных части 1.1 статьи 205.1 [Содействие террористической деятельности – Прим.] и части 2 статьи 205.2 УК РФ [Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности – Прим.], – пишет ведомство.

Суд признал злоумышленника виновным и приговорил к наказанию в виде лишения свободы сроком на 9 лет. Два года он пробудет в тюрьме, а на оставшийся срок его переведут в колонию строгого режима. Приговор пока что не вступил в законную силу.

* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.