Цифровые технологии позволили выявить кратный рост турпотока на Ставрополье

На Ставрополье цифровые технологии позволили выявить кратный рост турпотока Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье внедрили цифровые технологии, которые позволяют выявить рост туристического потока на курорты региона. При их помощи выявляются туристы «одного дня», которые не останавливаются в местах размещения.

Первые испытания технологии показали кратный рост турпотока в 2022 году по сравнению с тем, что объявили ранее. За прошедший год отдохнуть на Ставрополье приехали около 8 млн человек, из которых в регион КМВ прибыли свыше 5 млн.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил необходимость такого исследования. Это позволяет точно рассчитать изменение антропогенной нагрузки на курорты.

Благодаря расчетам можно выработать меры для сохранения экологии и ресурсов региона, а также развитию коммунальной инфраструктуры.